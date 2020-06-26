Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Kimliğini tespit ettiği şüphelileri takibe alan polis, kent merkezinde düzenlediği operasyonla uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-06-26 21:33:28<br>
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