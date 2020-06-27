Evde kimliğini unutan genç kızın yardımına polis yetişti

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<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi kimliğini evde unutan kız öğrenciyi polis memuru özel aracıyla evine götürerek kimliğini almasına yardımcı oldu.<br>Bartın Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde YKS'ye girecek bir kız öğrenci girişte, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Polis memuru Muhammet Ali Geniş, gözyaşı döken genç kızın ağlamasına kayıtsız kalmadı. Geniş, okul önündeki özel aracı ile genç kızı Kavaklı Caddesi'ndeki evine götürerek öğrenciye yardımcı oldu. Kapıların kapanmasına 2 dakika kala öğrenciyi yeniden okula getiren polis memuru Geniş´e, diğer veliler teşekkür etti. Sınava tekerlekli sandalye ile gelen öğrencilere de okul görevlileri yardım etti.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-06-27 11:42:40<br>

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