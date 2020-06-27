Hint keneviri yetiştiren baba-oğul ve torun tutuklandı

<br>Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)-BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, ormanlık alana ekili bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirleri eken babaoğul ve torun tutuklandı.<br>Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucaşile´ye bağlı Başköy köyünde yaşayan S.Ö (58) ile oğlu E.Ö.´nün (40) Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı. Bunun üzerine babaoğulun evinin yakınındaki ormanlık alanda arama yaptı. Jandarma ekipleri, aramada, ağaçlar arasına ekili bin 300 kök Hint keneviri ele geçirdi.<br>S.Ö. ve E.Ö.'nün evlerinde, narkotik köpeği 'Cesur' ile yapılan aramada da 320 gram esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.<br>S.Ö., oğlu E.Ö. ile torunu P.Ö. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR <br>2020-06-27 12:17:47<br>
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