Bartın’da kurallara uymayanlara ceza yağdı

Bartın’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz sokağa çıkanlara toplamda 394 bin TL ceza uygulandı.

Bartın’da Jandarma ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz sokağa çıkanlara yönelik uygulama yapıldı. Mugada, Güzelcehisar ve Büyükkızılkum sahillerinde yapılan denetimlerde vatandaşlara adeta ceza yağdı. Mugada, Güzelcehisar ve Büyükkızılkum sahillerinde maskesiz gezdikleri için 71 kişiye 63 bin 900 TL cezai işlem uygulanırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye de 3 bin 150’şer TL’den toplam 330 bin 750 TL cezai işlem uygulandı. Ekipler tarafından 2 gün içerisinde toplamda 394 bin 650 lira ile rekor ceza işlemi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.