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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Maşabaşı Deprem Tatbikatı” yapıldı

İHA

Bartın'da İl Afet Müdahale Planı kapsamında "Maşabaşı Deprem Tatbikatı" yapıldı.

“Maşabaşı Deprem Tatbikatı” yapıldı

Bartın’da İl Afet Müdahale Planı kapsamında “Maşabaşı Deprem Tatbikatı” yapıldı.
Bartın’da Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan Bartın İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde “Maşabaşı Deprem Tatbikatı” yapıldı.
Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Metin Çetin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz ile İl Müdürlerinin katıldığı masabaşı deprem tatbikatında Bartın’ın Amasra İlçesine bağlı Topallar Köyü sınırları içerisinde meydana geldiği var sayılan 5.7 büyüklüğündeki deprem senaryosu İl Afet Planı çerçevesinde kurumlar arasındaki koordinasyonun daha etkin sağlanması, alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.
Gerçekleştirilen masabaşı deprem tatbikatında ilgili hizmet grupları, Bartın İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde belirlenen görev alanlarındaki eksik yönlerini görme ve geliştirme imkanı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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