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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basın mensuplarına yangınla mücadele eğitimi

İHA

Bartın'da afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan Afetlere Hazırlık Yılı çalışmaları kapsamında basın mensuplarına yangın eğitimi verildi.

Basın mensuplarına yangınla mücadele eğitimi

Bartın’da afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan Afetlere Hazırlık Yılı çalışmaları kapsamında basın mensuplarına yangın eğitimi verildi.
Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Bartın AFAD) kentte görev yapan gazetecilere yangın, yangına müdahale ve yangından korunma eğitimi verildi. Eğitimde; konut, kurum, kuruluş ve iş yerlerinde çıkması muhtemel yangınlara karşı önleyici tedbirler anlatılırken yangın söndürme tatbikatı da düzenlendi.
Olası yangınları önleme, yangın anında doğru davranışları kazandırma, yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini kazandırmaya yönelik olarak AFAD Bartın İl Müdürlüğünce düzenlenen eğitimde yangın söndürme tüpleri ile tatbikat yapıldı. AFAD Bartın İl Müdürü Nurhan Doğruöz’ün açılış konuşmasıyla başlayan eğitimde Arama Kurtarma Teknisyeni Niyazi Demirkıran sunu eşliğinde yangın, yangına müdahale ve yangından korunmaya yönelik bilgiler aktardı. Yangın söndürme tüplerinin ve çeşitlerinin tanıtıldığı eğitimde yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı hakkında da bilgiler verildi.
Yangın tehdidin hayatın içinde her zaman mevcut olduğunu ve bu konuda düzenlenen eğitimlerin önemine dikkat çeken AFAD Bartın İl Müdürü Nurhan Doğruöz, “Dünyada her yıl çok sayıda yangın olayı meydana gelmektedir. Bu yangınların yüzde 90’ının binalarda meydana geldiği bilinmektedir. Türkiye’de yılda ortalama 20 bin yangın gerçekleşmekte ve yüzden fazla kişi yangınlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Yangınlarda kaybedilen canların yanı sıra maddi kayıplarda çok fazladır. Bazen kişisel hatalar bazen de alınmayan tedbirler ve yapılmayan kontrollerden dolayı birçok yangın çıkmakta bu yangınlarda ciddi miktarlarda maddi kayıplar yaşanmaktadır. Yangın güvenliğinin en önemli basamağı yangının çıkmasına engel olmaktır. Sonra yangının yayılmasını engellemek ve zamanında yangını söndürmektir. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde yangına karşı gerek önlemler gerekse olası bir yangında neleri yapıp neleri yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Uygulamalarla da bu bilgileri pekiştireceğiz. Bu eğitimlerden edineceğiniz bilgi ve tecrübeler çevrenizde yaşayan insanlara da fayda sağlayacaktır.” dedi.
Yangının nedenleri ve alınacak tedbirler, temel yanma bilgisi, yanma sebepleri ve etkenleri, yanma çeşitleri ve sınıfları, yangın yerinde tehlikeler, LPG ve doğal gaz kullanımı, ev kazaları ve önlemler, gaz ve duman dolu ortamda hareket tarzı, söndürme metotları, yangın söndürme madde ve cihazları, yangında kurtarma faaliyetleri, yangın söndürme sistemleri başlıkları altında verilen eğitime katılan gazeteciler hayatlarında ilk defa yangın söndürme tüpü ile alevlere doğru bir şekilde müdahale etmenin de heyecanını yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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