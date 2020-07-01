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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lider öğrenciler yetiştirecek

İHA

Bartın Üniversitesi bünyesindeki 3 enstitüyü tek çatı altında toplayan 'Lisansüstü Eğitim Enstitüsü' yeni yapısıyla alanında lider öğrenciler yetiştirecek.

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lider öğrenciler yetiştirecek

Bartın Üniversitesi bünyesindeki 3 enstitüyü tek çatı altında toplayan ‘Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ yeni yapısıyla alanında lider öğrenciler yetiştirecek.
Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı. Böylece uygulamada birlikteliğin arttırılarak en yüksek verimin elde edilmesi hedefiyle Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü tek çatı altında toplandı. Yeni yapısıyla önümüzdeki akademik yılda ilk öğrencilerini alacak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde 51 programla bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar başta olmak üzere birçok alana yapılan araştırmalarla katkı sunulacak ve nitelikli bireyler yetiştirilecek.
Rektör Uzun’dan tebrik ve teşekkür
Yeni yapılanmanın ardından ilgili enstitülerde görev alan akademik ve idari insan kaynağı ile bir araya gelen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “20192023 Stratejik Planı” kapsamında ve “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanı çalışmaları doğrultusunda görüş alışverişinde bulundu.
Rektör Uzun, nitelikli insan gücünü arttırmaya yönelik hedefe katkı sağlayacak çalışmalardan dolayı katılımcılara teşekkür ederek, “Yükseköğretim Kurulumuz tarafından belirlenen, ülkemizin nitelikli insan gücünü arttırmaya yönelik hedefe katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda bölgemizin kalkınmasını önceliyor, yetiştirdiğimiz uzman ve akademisyenlerle, geleceğimize değer katıyoruz. Bu noktada bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı Prof. Dr. Nuriye Semerci’ye, Prof. Dr. Metin Saban’a ve akademik ile idari insan kaynağımızın tümüne teşekkür ediyorum. Onların emekleriyle üniversitemizde bilime yön veren çalışmalar yapılarak, ulusal ve uluslararası düzeyde başarıların önü açıldı. Ayrıca Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanan Prof. Dr. Selma Çelikyay’ı da tebrik ediyor, kendisine çalışma arkadaşlarıyla birlikte başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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