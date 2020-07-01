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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nden 9 kişi YEVDES kapsamında eğitim alacak

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarından ilk 5'te yer alan ve 2 projesi desteklenmeye değer görülen Bartın Üniversitesi'nde 9 kişi proje kapsamında eğitim programına katılacak.

Bartın Üniversitesi’nden 9 kişi YEVDES kapsamında eğitim alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarından ilk 5'te yer alan ve 2 projesi desteklenmeye değer görülen Bartın Üniversitesi’nde 9 kişi proje kapsamında eğitim programına katılacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, AB finansmanıyla, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında Ankara’da düzenlenecek eğitim programına katılım için yapılan başvurular sonuçlandı. Böylece Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarından ilk 5'te yer alan ve 2 projesi desteklenmeye değer görülen Bartın Üniversitesi’nde 9 kişi eğitimlere katılmaya hak kazandı. Bin 128 başvuru arasından eğitim alacak 800 kişi arasında yer alan akademisyenler yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları ve yatırımlarına ek olarak, sürdürülebilir enerji finansmanı, enerji projeleri yönetim döngüsü ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği farkındalığı gibi konularda bilgi alışverişinde bulunacak.
2020 yılının Eylül ayında başlaması planlanan eğitimlere Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu, Dr. Öğr. Üyesi Ersin Alaybeyoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mahir Gülen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş. Gör. Mehmet Akif Peçe ile ElektrikElektronik Mühendisi Şevki Kambur, Makine Mühendisi Meriç Küçükköse, Elektrik Teknikerleri Aydın Irmak ve Sadık Arslan katılacak.
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında üniversite bünyesinde önemli çalışmaların yapıldığının altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, AB finansmanıyla, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında yapılan değerlendirmede Üniversitemiz, yenilenebilir enerji (60 üniversite arasında) ve enerji verimliliği projelerinde (63 üniversite arasında) 94 puan alarak ilk 5'te yer almayı başardı. Böylece Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında 63'ü üniversite 144'ü belediye olmak üzere 207 kurum arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda Üniversitemiz, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik teknik hizmet desteklerinden yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlere katılacak akademik ve idari insan kaynağımızın yeni yetkinliklerle üniversitemize değer katmaya devam edeceklerine inanıyorum” dedi.
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini de aktaran Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi'nin tüm bileşenleri enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında adeta bir seferberlik halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin kalkınmasını her anlamda önceleyen Üniversitemiz, her geçen gün artan enerji talebine karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. AB'nin kaynak verimliliği ilkeleri ışığında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını destekliyor, sera gazı salınımının azaltılmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Ülkemizin enerji politikaları ve stratejileri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı yenilikçi teknolojilerle de birleştirerek, sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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