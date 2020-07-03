Ormanda ıhlamur toplarken öldü

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da dün ıhlamur toplamak için ormana gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Alaattin Keskin (60), ıhlamur ağacının altında ölü bulundu.<br>Merkeze bağlı Şarköy köyü Boğaz Mahallesi´nde yaşayan 3 çocuk babası Alaattin Keskin, dün ıhlamur toplamak için ormana gitti. Alaattin Keskin´in akşam eve gelmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylüler ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Bu sabah arama çalışmalarına iz takip köpeği ile devam edildi. 80 kişilik arama ekibin yaptığı çalışmalar sırasında Alaattin Keskin, köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta ıhlamur ağacının altında ölü bulundu.<br>İlk belirlemelere göre rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Alaattin Keskin´in cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın Ayhan Acar<br>2020-07-03 14:49:40<br>

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