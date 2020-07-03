Ormanda ıhlamur toplarken öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanda ıhlamur toplarken öldü

DHA

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da dün ıhlamur toplamak için ormana gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Alaattin Keskin (60), ıhlamur ağacının altında ölü bulundu. Merkeze bağlı Şarköy köyü Boğaz Mahallesi´nde yaşayan 3 çocuk babası Alaattin Keskin, dün ıhlamur toplamak için ormana gitti. Alaattin Keskin´in akşam eve gelmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylüler ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Bu sabah arama çalışmalarına iz takip köpeği ile devam edildi. 80 kişilik arama ekibin...

Ormanda ıhlamur toplarken öldü

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da dün ıhlamur toplamak için ormana gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Alaattin Keskin (60), ıhlamur ağacının altında ölü bulundu.<br>Merkeze bağlı Şarköy köyü Boğaz Mahallesi´nde yaşayan 3 çocuk babası Alaattin Keskin, dün ıhlamur toplamak için ormana gitti. Alaattin Keskin´in akşam eve gelmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylüler ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Bu sabah arama çalışmalarına iz takip köpeği ile devam edildi. 80 kişilik arama ekibin yaptığı çalışmalar sırasında Alaattin Keskin, köye yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta ıhlamur ağacının altında ölü bulundu.<br>İlk belirlemelere göre rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Alaattin Keskin´in cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın Ayhan Acar<br>2020-07-03 14:49:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yasa dışı kenevir yetiştiren baba ve oğlu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yasa dışı kenevir yetiştiren baba ve oğlu gözaltına ...
4 işyerini soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER 4 işyerini soyan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
Boynuzlu engerek yılanının üstüne bastı
YEREL HABERLER Boynuzlu engerek yılanının üstüne bastı
Prof. Dr. Ramazan Kaplan’a önemli görev
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ramazan Kaplan’a önemli görev
Köy düğününde sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Köy düğününde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Ağaçların tünel oluşturduğu yol görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Ağaçların tünel oluşturduğu yol görsel şölen sunuyor
Köy düğününde sosyal mesafe unutuldu
YEREL HABERLER Köy düğününde sosyal mesafe unutuldu
Kestane ağacı düşmanı gal arısına karşı “Gladyatör böcek”
YEREL HABERLER Kestane ağacı düşmanı gal arısına karşı “Gladyatör ...
Küre Dağları Milli Parkı'ndaki otel, tatilcileri bekliyor
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı'ndaki otel, tatilcileri ...
Bartın Üniversitesi’nden 9 kişi YEVDES kapsamında eğitim alacak
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nden 9 kişi YEVDES kapsamında ...
Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lider öğrenciler yetiştirecek
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü lider ...
Basın mensuplarına yangınla mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Basın mensuplarına yangınla mücadele eğitimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X