Yol kenarına hafriyat döktüren firmaya ceza

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'ın Küçükkızılkum köyünde yol kenarına moloz döken şirkete 88 bin 499 lira para cezası kesildi.<br>Bartın merkeze bağlı Küçükkızılkum köyünde yol kenarına moloz döküldüğü ihbarını alan jandarma, harekete geçti. Ekipler, molozu dökenin kamyon şoförü M.İ. olduğunu saptadı. Şoför hakkında tutanak tutulurken, bağlı olduğu firmaya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu´na muhalefet suçundan 88 bin 499 lira idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar<br>2020-07-06 10:56:58<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.