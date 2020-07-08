Bartın´da 1 saatlik yağışta, bodrum katları su bastı

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN´da, 1 saat boyunca yağan yağmur, taşkınlara neden oldu. Kent merkezindeki ana yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.<br>Bartın´da sabah saatlerinde başlayan yağmur, yaklaşık 1 saat devam etti. Aşırı yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolu, Safranbolu kavşağındaki rögarların taşması nedeniyle sular altında kaldı. Karayolları ve itfaiye ekipleri ise çalışma başlattı. Safranbolu kavşağındaki su birikintisinden geçen sürücüler, araçlarıyla suyun ortasında kalınca zor anlar yaşadı. Bazı evlerin bodrum katlarını su basarken, kent genelinde elektrik kesintisi de yaşandı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su basan bölgelerde çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Bartın Ayhan ACAR<br>2020-07-08 10:48:31<br>
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