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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

İHA

Bartın'da 1 saat süren sağanak yağış taşkınlara neden oldu. Aniden bastıran yağmur sonrası bazı evleri su basarken, bazı noktalarda da araçlar yollarda kaldı.

Bartın’da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Bartın’da 1 saat süren sağanak yağış taşkınlara neden oldu. Aniden bastıran yağmur sonrası bazı evleri su basarken, bazı noktalarda da araçlar yollarda kaldı.
Bartın’da sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bazı evleri su basarken, çevre yolunun bazı noktalarında tıkanan yağmur giderleri sürücülere zor anlar yaşattı. Su birikintisine giren bazı araçlar arızalanınca sürücülerine zor anlar yaşattı. Belediye ve Karayolları ekipleri ulaşımın normal seyrine döndürmek için çalışma yoğun mesai harcadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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