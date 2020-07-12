Bataklıkta mahsur kalan inek AFAD tarafından kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bataklıkta mahsur kalan inek AFAD tarafından kurtarıldı

İHA

Bartın'da bataklık ve ormanlık alanda mahsur kalan inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bataklıkta mahsur kalan inek AFAD tarafından kurtarıldı

Bartın’da bataklık ve ormanlık alanda mahsur kalan inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, merkez ilçeye bağlı Arıönü köyü Mugada Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde yaşayan Yaşar Akın ineğinin eve dönmemesi üzerine aramaya çıktı. Mugada Mahallesi'nde sahil bölgesine geldiğine ineğinin bataklık ve ormanlık alanda mahsur kaldığını gören Akın, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Jandarma tarafından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti. İneğin sahibi Yaşar Akın ineğini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tankerin altında kalan karayolları işçisi yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Tankerin altında kalan karayolları işçisi yaşam ...
Tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi (2) 
YEREL HABERLER Tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi (2) 
Tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi
YEREL HABERLER Tankerin altında kalan işçinin bacakları kesildi
Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları koptu Bartın-Zonguldak yolu üzerinde feci kaza
YEREL HABERLER Tankerin altında kalan karayolları işçisinin ayakları ...
Ayasofya kararı DATÜB’ü sevindirdi
YEREL HABERLER Ayasofya kararı DATÜB’ü sevindirdi
Küre Dağları Milli Parkı'nda kanyon içindeki şelaleye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı'nda kanyon içindeki şelaleye ...
Nitelikli Mühendisleri yetiştirecek projede imzalar atıldı
YEREL HABERLER Nitelikli Mühendisleri yetiştirecek projede imzalar ...
Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Gövdesinde el figürü olan ağaç ilgi odağı oldu
Gövdesiyle şaşırtan ağacın koruma altına alınmasını istedi
YEREL HABERLER Gövdesiyle şaşırtan ağacın koruma altına alınmasını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X