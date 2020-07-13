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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Sabri Mert Mülhim, Türkiye şampiyonu oldu

İHA

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Sabri Mert Mülhim, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Kata Şampiyonasında altın madalya aldı.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Sabri Mert Mülhim, Türkiye şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Sabri Mert Mülhim, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Kata Şampiyonasında altın madalya aldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bursa'da gerçekleştirilen ve dünya karatesinin normalleşme dönemindeki ilk turnuvası olan Türkiye Kata Şampiyonası başarıyla tamamlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünya karatesinde bir ilk olan şampiyonada ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde, 68 kulüpten 104 erkek ve 87 kadın sporcu tatamiye çıktı.
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde düzenlenen şampiyonada U21 Erkekler kategorisinde yarışan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Sabri Mert Mülhim, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.
Başarılarına bir yenisini daha ekleyerek gururlandıran Sabri Mert Mülhim’i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “2019 yılında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversiteler arası genel madalya sıralamasında Bartın Üniversitesini 57 madalya ile zirveye taşıyan milli sporcularımız, normalleşme süreciyle birlikte düzenlenen organizasyonlarda da kendilerini göstermeye devam ediyorlar. Bu kapsamda dünya karatesinin normalleşme dönemindeki ilk turnuvası olan Türkiye Kata Şampiyonasında elde ettiği başarıdan dolayı öğrencimiz Sabri Mert Mülhim’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Aynı zamanda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen bu şampiyonada kazanılan altın madalyayı oldukça değerli buluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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