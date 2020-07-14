Tarlasında ölü bulundu

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN´ın Ahmetpaşa köyünde Ayhan Özkan'ın (54), evine yaklaşık 150 metre uzaklıkta yer alan tarlasında cansız bedeni bulundu.

Ahmetpaşa köyünde, evine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki tarlasına çalışmaya giden Ayhan Özkan´ın geri dönmemesi üzerine yakınları, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine harekete geçip, çevrede arama yapan ekipler, Özkan´ı tarlanın kenarında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Özkan´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayhan Özkan´ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar

2020-07-14 10:28:31



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