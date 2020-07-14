Tarlasında ölü bulundu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN´ın Ahmetpaşa köyünde Ayhan Özkan'ın (54), evine yaklaşık 150 metre uzaklıkta yer alan tarlasında cansız bedeni bulundu.
Ahmetpaşa köyünde, evine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki tarlasına çalışmaya giden Ayhan Özkan´ın geri dönmemesi üzerine yakınları, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine harekete geçip, çevrede arama yapan ekipler, Özkan´ı tarlanın kenarında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Özkan´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayhan Özkan´ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-07-14 10:28:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.