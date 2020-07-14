Rektör Uzun’dan Başsavcı Kaynak’a tebrik ziyareti

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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Faruk Kaynak’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Faruk Kaynak’ı makamında ziyaret etti. Rektör Uzun, ziyarette Başsavcı Kaynak’a yeni görevinden dolayı tebriklerini ileterek, hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başsavcı Kaynak ise Rektör Uzun’a teşekkür etti.

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