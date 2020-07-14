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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun’un 15 Temmuz mesajı

İHA

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Uzun’un 15 Temmuz mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizde destansı bir mücadelenin daha verildiğinin altını çizerek, “Ne mutlu bu millete ki geçmişte olduğu gibi günümüzde de şer odaklarının kötü emelleri bir kez daha sonuçsuz kalmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün hain girişimine Milletimiz dur demiştir” dedi.
Rektör Uzun, mesajına şu şekilde devam etti:
“Ülke olarak bundan 4 yıl önce bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer taraftan ise Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlerin ortağı konumunda olan Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini püskürttük. O günde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlenen aziz Milletimiz, sadece şanlı bir zaferi değil, aynı zamanda geleceğini de kazanmıştır. Milletimiz istiklalinin ve istikbalinin sigortası olan imanıyla ülkemiz üzerinde oynanan oyunları boşa çıkarmıştır. Bu duygularla başta 15 Temmuz kahramanlarımız olmak üzere bizi bekleyen gelecek için vücutlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizden ebediyete irtihal edenlere Allah’tan mağfiret ve hayatta olanlara acil şifalar temenni ediyorum. Gelebilecek tüm tehlikelere karşı dimdik durabilmek için birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.”

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