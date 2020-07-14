Çam ağaçlarına çıra için zarar verdiler

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Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan Uluyayla’da çam ağaçlarına çıra elde etmek için zarar verildiği öğrenildi.



Bartın'ın Ulus ilçe sınırları içerisinde bulunan Uluyayla’ya hafta sonu gezmek için giden vatandaşlar bazı ağaçların tahrip edildiğini gördü. Diplerinin yontulduğu çam ağaçlarının bölgeye gelen turistler tarafından çıra elde etme amacı ile yontulduğu belirtildi. Olayın her yıl yaşandığını aktaran vatandaşlar, duruma müdahale edilmesini istedi. Vatandaşlar ayrıca ağaçlara zarar verenlerin bulunarak cezalandırılması gerektiğini de belirtti.

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