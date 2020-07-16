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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da sahildeki kum zambakları koruma altında

DHA

Bartın'da sahildeki kum zambakları koruma altında


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın İnkum tatil beldesi sahilinde endemik bir bitki türü olan kum zambakları belediye tarafından korunuyor. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaz aylarında sayısı artan ve beyaz çiçek açan kum zambaklarını korumak için etraflarını tahta çitlerle çevirerek önlem aldıklarını söyledi.
İnkum kumsalında kendiliğinden yetişen kum zambaklarını koruma çalışmaları devam ediyor. Endemik bir bitki olan kum zambakları Batı Karadeniz bölgesinde sadece, her yıl 100 bin günübirlik tatilciyi ağırlayan 3 kilometre uzunluğundaki İnkum sahilinde yetişiyor. Kumsalda yetişen ve özellikle yaz aylarında filizlenerek, beyaz çiçek açan kum zambaklarını belediye gözetim altında tutuyor. Göz alıcı çiçeği nedeniyle tatile gelen turistlerin bilinçsizce söktüğü kum zambaklarını korumak için belediye, tahta çitlerle önlem aldı. 
Sahil şeridindeki kumsalda hızla çoğalan kum zambaklarının sayısı yaz aylarında zaman zaman 300'e ulaşıyor. Kum zambakları koparılıp başka bir yere dikildiği zaman büyümüyor. 
`KOPARILIP BAŞKA YERE DİKİLİRSE ÖLÜYOR´ 
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kentte kum zambaklarının sadece İnkum´da yetiştiğini belirterek, "Bartın´da 3 kilometre uzunluğunda muhteşem bir denizi olan İnkum tatil beldemiz var. Buradaki kumsalda, kum zambakları yetişiyor. Sadece burada yetişen kum zambaklarını kopardığınızda başka yere dikilirse, ne yazık ki ölüyor. O yüzden sadece buraya özgü bir bitkidir. Özellikle bu endemik bitki türünü korumak için belediye olarak elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz" dedi. 
TAHTA ÇİTLERLE KORUNUYOR 
Kum zambaklarını korumak için tahta çitlerle etraflarını çevirdiklerini açıklayan Cemal Akın, "Şu anda plajımızdaki kum zambaklarının etraflarını tahta çitlerle koruyoruz. Tabi sahilin değişik yerlerinde yaz ayında büyüyüp çiçek açan kum zambaklarımızda var. Kum zambakları artık sahilimizde her köşesinde çıkarak, yayılmaya başladı. Asla kum zambaklarının koparılmasını istemiyoruz. Özellikle plajda temizlik yaparken, ekiplerimiz büyük hassasiyet gösteriyor. Bu kum zambakları Batı Karadeniz bölgesinde tek olduğu için çok önem veriyoruz. Kumsal üzerindeki kum zambaklarının sayısı her zaman değişebiliyor. Ama bizim bildiğimiz 100´ün üzerindedir. Bizim tarafımızdan dikilen bir bitki olmadığı için kendiliğinden oluşan bir bitkimiz, çoğu zaman sahilin tamamını kaplayan kum zambaklarını görüyoruz. Genelde temmuz, ağustos ve eylülün ortalarında sahilde daha fazla kum zambağı görmek mümkündür. Kum zambaklarına zarar veren ve koparanlar hakkında belediye olarak Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-07-16 10:10:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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