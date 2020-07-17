Buzdolabının patlayan motoru evi yaktı

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Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Çetinarslan ailesine ait evde buzdolabının motoru patladı. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Saat 21.00 sıralarında Ulus ilçesi Kirazlık köyünde Mustafa Çetinarslan'a (60) ait evde buzdolabının motoru patladı. Patlama sonrası yangın çıkarken evde bulunan 4 kişi kendilerini dışarıya attı. Emine Çetinarslan (60), evden çıktığı sırada kolundan yaralandı. Alevler evi sararken, vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Evin altındaki ahırda bulunan büyükbaşlar da köylüler tarafından kurtarıldı. Kolundan yaralanan Emine Çetinarslan sağlık ekipleri tarafından Ulus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emine Çetinarslan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yangında evde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın Ayhan ACAR

2020-07-17 00:56:26



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