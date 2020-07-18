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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçici Hayvan Bakım Evi sokak hayvanlarına umut olacak

İHA

Bartın'ın Amasra ilçesinde 19 bin 130 metrekare alana kurulan "Geçici Hayvan Bakım Evi" sokak hayvanlarının tedavi merkezi olacak.

Geçici Hayvan Bakım Evi sokak hayvanlarına umut olacak

Bartın’ın Amasra ilçesinde 19 bin 130 metrekare alana kurulan “Geçici Hayvan Bakım Evi” sokak hayvanlarının tedavi merkezi olacak.
Bartın'ın Amasra ilçesi Uğurlar köyü mevkisinde 19 bin 130 metrekare alana kurulan ve açılış gününü bekleyen “Geçici Hayvan Bakım Evi sokak hayvanlarının tedavi merkezi olacak. 300 hayvan kapasiteli “Geçici Hayvan Bakım Evi” kendi ortamında yaşamada zorluk çeken hasta, zayıf ve sakat hayvanların rehabilite edilerek ve üreme kontrolü sağlandıktan sonra tekrar doğal hayata dönmeye hazırlanacak. Geçici Hayvan Bakım Evinde kedi ve köpek için ayrı ayrı alanları ile ameliyathane, besin hazırlama üniteleri, depoları ve ziyaretçiler için açık ve kapalı alanlar bulunuyor. Tam donanımlı olarak hizmet verecek olan merkez bölgeye de hizmet edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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