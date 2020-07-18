Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarparak yan yattı

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Bartın’da meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü taş duvara çarparak yan yattı.

Kaza, BartınKarabük yolu Potbaşı mevkisinde meydana geldi. 74 BT 803 plakalı aracı ile Bartın’dan Karabük istikametine seyir halinde olan E.K. isimli sürücü Potbaşı mevkisine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda yolda savrulmaya başlayan araç kıyıdaki taş duvara çarparak yan yattı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yan yatan araçta yaralı halde bulunan araç sürücüsünü güçlükle araçtan çıkartabildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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