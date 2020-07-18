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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi sanal tanıtım günlerinde uluslararası öğrencilere tanıtıldı

İHA

Bartın Üniversitesi sanal tanıtım günlerinde uluslararası öğrencilere tanıtıldı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Burçin Kef, Turkey Trainings tarafından düzenlenen sanal tanıtım günlerinde uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.
Turkey Trainings tarafından gerçekleştirilen ‘Sanal Tanıtım Günleri’nin ikincisinde Bartın Üniversitesi anlatıldı. Etkinlikte, Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Burçin Kef, Turkey Trainings Genel Müdürü Seda Diker’in sorularını cevaplandırdı. Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan tanıtım günlerinde Bartın ve Bartın Üniversitesi’ndeki eğitim fırsatları hakkında bilgiler verildi.
"İlk çağrıda 76 faklı ülkeden 4 bin 743 başvuru yapıldı"
58 farklı ülkeden bin 100 öğrencisi olan Bartın Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilerin her geçen gün daha fazla tercih ettiği bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade eden Kef, 20202021 Akademik Yılı ilk çağrısında rekor düzeyde başvuru aldıklarının altını çizdi. İlk başvurular da 76 farklı ülkeden 4 bin 743 kişinin Bartın Üniversitesi’nde öğrenim görmek için başvuru yaptığını kaydeden Kef, “Öğrencilerini merkeze alan yapısıyla Bartın Üniversitesi, tüm öğrencilerimizin geleceği için önemli bir başlangıç noktası olmaktadır. Nitelikli akademik kadromuz, kalite odaklı eğitimöğretim süreçleriyle her zaman öğrencilerimizin yanında olarak, onların nitelikli bireyler olarak mezun olmalarını hedeflemekteyiz. Ayrıca tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle nadide bir şehirde eğitim alacak, uluslararası öğrencilerimiz iyi vakit geçirecekleri bir ortamın yanı sıra barınma konusunda da bir sıkıntı yaşamadan öğrenimlerine devam edebilmektedir” dedi.
"İkinci dönem uluslararası öğrenci başvuruları devam ediyor"
Öğr. Gör. Kef, Bartın Üniversitesi Uluslararası öğrenci alımının ikinci dönem başvurularının devam ettiğini de vurgulayarak, 13 Temmuz’da başlayan başvuruların 3 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edeceğini aktardı. Kef, Koronavirüs (COVİD19) salgını dolayısıyla Bartın Üniversitesi’ne girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtlarını 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzattıklarını da sözlerine ekledi.
“Birbirimizden öğrenerek geleceğe yürüyoruz”
9 fakülte, 4 yüksekokul ve enstitülerde yer alan programlar hakkında da bilgi veren Kef, çift ana dal ve yan dal programları ile Bartın ile ilgili soruları cevaplandırdı.
Bartın Üniversitesi’nde uluslararası öğrencilerin ‘ev sahibi’ olduklarını da belirten Kef, “Uluslararası öğrencilerimiz en fazla 5 programa başvuru yapabilmekte, ancak sadece bir programa yerleşebilmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca kendi üniversitelerinde Türkçe eğitimlerini en iyi şekilde alabiliyorlar. Alanında yetkin akademisyenlerimiz hayat boyu süren öğrenme yolculuğunun bu kısmında öğrencilerimizin gelişimleri en verimli şekilde desteklemektedirler. Ayrıca ‘Kültürel Uyum Dersleri’ kapsamında hem Türk kültürünü tanıyıp hem de kendi kültürlerini tanıtma fırsatlarına sahiptirler. 54 farklı öğrenci kulübüyle kendilerini sosyal alanda da geliştirebilme imkânlarına sahip uluslararası öğrencilerimiz, bu topluluklar bünyesinde yaptıkları etkinliklerle organizasyon yeteneklerini geliştirmektedirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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