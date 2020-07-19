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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi

DHA

Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Üniversitesi´nde görevli Dr. Bilge Tunçkol, Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın bölgesinde, endemik bitki keşfetti. Çiçeğe, `Astragalus bartinense´ (Bartın Geveni) adı verildi. 
Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Programı öğretim görevlisi Dr. Bilge Tunçkol, Küre Dağları Milli Parkı´nda çiçek türü olan yeni bitki keşfetti. Bitki türü, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 'Doğa Koruma Açısından Küresel Düzeyde Öncelikli Ekolojik Bölgeler' arasında kabul edilen ve tehlike altındaki 'Karadeniz Nemli Karstik Orman' ekosistemlerinin en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip alanlarından olan Küre Dağları Milli Parkı´nın Bartın bölümünde keşfedildi. Bitki türüne dünyada ilk defa keşfedildiği yer olan Bartın´daki yayılışına ve yaşam alanına ithafen 'Astragalus bartinense' (Bartın Geveni) adı verildi. Dr. Tunçkol 2013-2016 yılları arasında Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın bölümünde sürdürülen floristik arazi çalışmaları sırasında keşfettiği bitki türü 3 yıl süren çalışmaların sonucunda bilim dünyasına kazandırıldı. Herbaryum ve literatür çalışmaları sonucunda dünyada sadece Bartın´da olduğu tespit edilen bitki, dünyanın önde gelen bilim dergilerinden 'Acta Botanica Croatica' adlı dergide, bilim dünyası için yeni bir bitki türü olarak yayımlandı. 
GÖSTERİŞLİ ÇİÇEĞİ KAYALARI HALI GİBİ ÖRTÜYOR 
Keşfedilen bitki türü hakkında bilgiler veren Tunçkol, "Bartın Geveni (Astragalus bartinense), baklagiller familyasından, geven cinsinin, Tapinodes Bunge seksiyonuna aittir. Oldukça gösterişli renkte çiçeklere sahip olan ve kayalık habitatlarda adeta yer örtücü bir halı gibi doğayı sarıp sarmalayan bu yeni bitki, park ve bahçelerde özellikle `kaya bahçeleri´ ve `yer örtücü´ süs bitkisi olarak kullanım potansiyelinde sahiptir" diye konuştu. 
  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-07-19 17:55:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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