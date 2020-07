Bartın Üniversitesi, “YÖK Sanal Fuarda” uluslararası öğrencilere tanıtılıyor

Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliğine 142 ülkeden uluslararası öğrencilere tanıtılıyor.

Yeni tip Koronavirüs (Covid19) nedeniyle kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamda tanıtılması amacıyla YÖK tarafından düzenlenen “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” başladı. 2022 Temmuz 2020 tarihleri arasında devam edecek ilk sanal fuarda, öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere dijital platform üzerinden erişiyor.

58 farklı ülkeden 1.100 öğrencisi olan ve 20202021 Akademik Yılı için çıkılan ilk çağrı sonucunda 76 faklı ülkeden 4 bin 743 başvurunun yapıldığı Bartın Üniversitesi ile birlikte 176 yükseköğretim kurumunun yer aldığı fuarda, uluslararası öğrencilere Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler veriliyor.

Küresel ölçekte düzenlenen sanal fuarda Bartın Üniversitesi’ni İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça konuşabilen alanında yetkin akademik insan kaynağı tanıtıyor. Öğretim elemanları Bartın Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilerin her geçen gün daha fazla tercih ettiği bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade ederek; şehir, eğitim fırsatları, çift ana dal ve yan dal programları, barınma imkânları, kariyer planlaması başta olmak üzere birçok konuda bilgiler veriyor.



Canlı mesaj ve video konferans olarak gerçekleştirilen tanıtım fuarı Türkiye saatiyle 08.00 20.00 arasında gerçekleştiriliyor.

Bartın Üniversitesi ile birlikte Türk yükseköğretim kurumlarının ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte uluslararası öğrencilerin cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yeni YÖK anlayışıyla birlikte ülkemizde 5 yıl önce 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısının rekor bir artışla 180 bine ulaşmıştır. Bu süreçte Üniversitemiz de hem ülke çeşitliliğini hem de öğrenci sayısını büyük ölçüde arttırmayı başarmış, 58 farklı ülkeden 1.100 öğrenciye ulaşmıştır. 20202021 akademik yılı için çıktığımız ilk çağrıya ise 76 faklı ülkeden 4 bin 743 başvuru yapılmıştır. İkinci dönem başvurularımız ise devam etmektedir. Bu noktada küresel yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde üniversitelerimizin uluslararası öğrenci potansiyelini koruması için küresel ölçekteki ilk sanal fuarın gerçekleştirilmesi oldukça önemliydi. Süreç kapsamında alınan 15 Aralık 2020'ye kadar geç kayıt, hızlandırılmış telafi eğitimi, güz döneminde kayıt dondurarak bahar döneminde eğitime başlayabilme, salgın tedbirleri nedeniyle ülkeye gelemeyen öğrencilere 20202021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde derslerin dijital imkânlarla uzaktan öğretimle verilmesi gibi bazı kolaylıklar da sağlanmıştır. Bu düşüncelerle Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyon çerçevesinde bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

