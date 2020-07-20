Bartın Üniversitesi, “YÖK Sanal Fuarda” uluslararası öğrencilere tanıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi, “YÖK Sanal Fuarda” uluslararası öğrencilere tanıtılıyor

İHA

Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" etkinliğine 142 ülkeden uluslararası öğrencilere tanıtılıyor.

Bartın Üniversitesi, “YÖK Sanal Fuarda” uluslararası öğrencilere tanıtılıyor

Bartın Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliğine 142 ülkeden uluslararası öğrencilere tanıtılıyor.
Yeni tip Koronavirüs (Covid19) nedeniyle kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamda tanıtılması amacıyla YÖK tarafından düzenlenen “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” başladı. 2022 Temmuz 2020 tarihleri arasında devam edecek ilk sanal fuarda, öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere dijital platform üzerinden erişiyor.
58 farklı ülkeden 1.100 öğrencisi olan ve 20202021 Akademik Yılı için çıkılan ilk çağrı sonucunda 76 faklı ülkeden 4 bin 743 başvurunun yapıldığı Bartın Üniversitesi ile birlikte 176 yükseköğretim kurumunun yer aldığı fuarda, uluslararası öğrencilere Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler veriliyor.
Küresel ölçekte düzenlenen sanal fuarda Bartın Üniversitesi’ni İngilizce, Arapça, Fransızca ve Rusça konuşabilen alanında yetkin akademik insan kaynağı tanıtıyor. Öğretim elemanları Bartın Üniversitesi’nin uluslararası öğrencilerin her geçen gün daha fazla tercih ettiği bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade ederek; şehir, eğitim fırsatları, çift ana dal ve yan dal programları, barınma imkânları, kariyer planlaması başta olmak üzere birçok konuda bilgiler veriyor.

Canlı mesaj ve video konferans olarak gerçekleştirilen tanıtım fuarı Türkiye saatiyle 08.00 20.00 arasında gerçekleştiriliyor.
Bartın Üniversitesi ile birlikte Türk yükseköğretim kurumlarının ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla birlikte uluslararası öğrencilerin cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yeni YÖK anlayışıyla birlikte ülkemizde 5 yıl önce 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısının rekor bir artışla 180 bine ulaşmıştır. Bu süreçte Üniversitemiz de hem ülke çeşitliliğini hem de öğrenci sayısını büyük ölçüde arttırmayı başarmış, 58 farklı ülkeden 1.100 öğrenciye ulaşmıştır. 20202021 akademik yılı için çıktığımız ilk çağrıya ise 76 faklı ülkeden 4 bin 743 başvuru yapılmıştır. İkinci dönem başvurularımız ise devam etmektedir. Bu noktada küresel yeni tip Koronavirüs salgını sürecinde üniversitelerimizin uluslararası öğrenci potansiyelini koruması için küresel ölçekteki ilk sanal fuarın gerçekleştirilmesi oldukça önemliydi. Süreç kapsamında alınan 15 Aralık 2020'ye kadar geç kayıt, hızlandırılmış telafi eğitimi, güz döneminde kayıt dondurarak bahar döneminde eğitime başlayabilme, salgın tedbirleri nedeniyle ülkeye gelemeyen öğrencilere 20202021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde derslerin dijital imkânlarla uzaktan öğretimle verilmesi gibi bazı kolaylıklar da sağlanmıştır. Bu düşüncelerle Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyon çerçevesinde bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyada sadece Bartın’da olan bitki türü keşfedildi
YEREL HABERLER Dünyada sadece Bartın’da olan bitki türü keşfedildi
1 köy ve 2 evdeki karantina uygulaması sonlandırıldı
YEREL HABERLER 1 köy ve 2 evdeki karantina uygulaması sonlandırıldı
Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü keşfedildi
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı'nda endemik bitki türü ...
Amasra’ya turist akını
YEREL HABERLER Amasra’ya turist akını
Bartın Üniversitesi sanal tanıtım günlerinde uluslararası öğrencilere tanıtıldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi sanal tanıtım günlerinde ...
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarparak yan yattı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara ...
Geçici Hayvan Bakım Evi sokak hayvanlarına umut olacak
YEREL HABERLER Geçici Hayvan Bakım Evi sokak hayvanlarına umut ...
Lav sütunları 3 yılda 200 bin turist ağırladı  
YEREL HABERLER Lav sütunları 3 yılda 200 bin turist ağırladı  

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X