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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi, YÖK Sanal Fuar’daki seminerde anlatıldı

İHA

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Burçin Kef, "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" etkinliğindeki seminerde Bartın'daki nitelikli eğitim fırsatlarından bahsetti.

Bartın Üniversitesi, YÖK Sanal Fuar’daki seminerde anlatıldı

Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Burçin Kef, “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliğindeki seminerde Bartın’daki nitelikli eğitim fırsatlarından bahsetti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 142 ülkede dikkatleri Türk yükseköğretimine çekmeyi, yükseköğrenim çağındaki gençleri sanal ortamda üniversitelerle buluşturmayı hedeflediği “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” etkinliği başladı. Bartın Üniversitesi’nin de dijital ortamda tanıtıldığı ilk sanal fuarda, uluslararası öğrencilere Bartın ve Bartın Üniversitesi hakkında bilgiler verildi.
Yeni tip Koronavirüs (Covid19) nedeniyle ülkemizdeki yükseköğretim hareketliliğinin kısıtlanmaması amacıyla düzenlenen fuar kapsamındaki seminerde konuşan Bartın Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Burçin Kef, Bartın’daki eğitim fırsatlarını İngilizce olarak anlattı.
Kef, “58 farklı ülkeden 1.100 öğrencisi olan Üniversitemizin uluslararası öğrencilerin her geçen gün daha fazla tercih ettiği bir yükseköğretim kurumu olmuştur. 20202021 Akademik Yılı ilk çağrısında rekor düzeyde başvuru aldık. 76 farklı ülkeden 4 bin 743 kişinin Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuru yaptı. Bartın Üniversitesi, tüm öğrencilerimizin geleceği için önemli bir başlangıç noktası olmaktadır. Öğrenci odaklı eğitimöğretim anlayışıyla iyi bir kariyere sahip olmak isteyen herkesi Bartın Üniversitesi’ne bekliyoruz. Nitelikli akademik kadromuz, kalite odaklı eğitimöğretim süreçleriyle her zaman öğrencilerimizin gelişimi için çalışmakta, onlarla yakından ilgilenmektedir” dedi.
Uluslararası öğrenci alımının ikinci dönem başvurularının devam ettiğini de vurgulayan Kef, 13 Temmuz’da başlayan başvuruların 3 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edeceğini hatırlattı.
Kef, 9 fakülte, 4 yüksekokul ve enstitülerde yer alan programlar hakkında da bilgi vererek, üniversite bünyesindeki 54 farklı öğrenci kulübü, çift anadal, yan dal, uygun öğrenim ücretleri, kültürel uyum dersleri, barınma gibi başlıklarda da öğrencilere bilgiler verdi.
Bartın’ın öğrenciler için güvenli, rahat ve doğal güzellikleriyle iyi vakit geçirebilecekleri bir şehir olduğunu da vurgulayan Kef, “Öğrencilerimiz iyi bir eğitim almanın yanı sıra tarihi, kültürü ve doğasıyla nadide bir şehirde hayatlarının bu kısmını geçirmiş olacaklardır” ifadelerini kullandı.
Kef, Koronavirüs (Covid19) salgını dolayısıyla Bartın Üniversitesi’ne girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtlarını 15 Aralık 2020 tarihine kadar uzattıklarını da sözlerine ekledi. “Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020” kapsamında Bartın Üniversitesi öğretim elemanları 21.07.2020 Salı günü Arapça ve Rusça, 22.07.2020 Çarşamba günü ise Fransızca verilecek seminerlerde uluslararası öğrencilerle bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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