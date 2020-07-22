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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

58 yıllık terzi 10 yıldır çırak bulamıyor

DHA

58 yıllık terzi 10 yıldır çırak bulamıyor


Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Kurucaşile ilçesinde 58 yıldır terzilik yapan Haydar Yavuzdemir (70), 10 yıldır çırak bulamadığını, ancak her ne pahasına olursa olsun mesleğini çok severek yaptığını, ömrünün sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.  
Kurucaşile´de terzilik yapan Haydar Yavuzdemir, 12 yaşında amcasının yanında çırak olarak işe başladı. 16 yıllık meslek birikiminin ardından Haydar Yavuzdemir, 42 yıl önce evinin altındaki dükkanda mesleğini yapmaya devam etti. 10 metrekarelik dükkanında çalışan Haydar Yavuzdemir, elbise diktirecek vatandaşların ölçülerini titizlikle alıp, 1-2 hafta içerisinde tamamlayarak teslim ediyor. 10 yıldır çırak bulamadığı için yalnız çalışan Yavuzdemir, kendi başına gelen siparişlere cevap vermeye çalışıyor.   
1962 yılında terzi amcasının yanında çırak olarak işe başladığını belirten Yavuzdemir, "Amcamın yanında yetiştikten sonra 42 yıl önce Kurucaşile ilçesinde evimin altında mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. O günden bugüne terzilik yapıyorum. Ama şu anda çırak bulmakta zorlanıyorum. Bundan 20-25 yıl önce yetiştirdiğim kalfalar Almanya´da, modanın kalbi Paris´te mesleklerini sürdürüyor" dedi. 
`PAHALI OLUR AMA GİYEN BİR ÖMÜR BOYU GİYER'
Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Yavuzdemir, "Her ne pahasına olursa olsun, ben mesleğimi çok seviyorum ve Allah ömür verdiği sürece bunu sürdüreceğim. 58 yıldır terzilik yapıyorum, şu anda İstanbul, Zonguldak ve birçok il ile yurt dışından elbise siparişi alarak, dikiyorum. Mesleğimi çok sevdiğim için elbise üzerindeki bütün her şeyi el işi olarak yapıyoruz. Teknolojik makineleri kullanmıyoruz, biz zanaatkarız. Bizim diktiğimiz elbiseler pahalı olur, ama giyen bir ömür boyu giyer'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan Acar
2020-07-22 09:47:55

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