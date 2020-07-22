Bartın´da bakım merkezinde kötü muamele iddiasında 4 tutuklama

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, özel bakım merkezinde bulunan hastalara kötü muamele yaptıkları iddia edilen 4 personel, gözaltına alındı. 4 kişi, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
Bartın´da bulunan ve 56 şizofreni hastasının bakımının yapıldığı özel bir bakım merkezinde, personelin hastalara kötü muamele yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında binadaki bütün güvenlik kameralarına el konuldu. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 personel, geçen hafta gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, `kötü muamele´ iddiasıyla mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-07-22 11:37:05
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