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Üvey amcanın işlediği cinayeti, özel ekip ortaya çıkardı

DHA

Üvey amcanın işlediği cinayeti, özel ekip ortaya çıkardı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, oğlu tarafından ormanda yaralı bulunan Kadir Öncü (50), hastanede hayatını kaybetti. Başında bulunan saçmadan yola çıkan jandarma özel ekibi, cinayeti işleyenin Kadir Öncü´nün üvey amcası Hüseyin Öncü olduğunu ortaya çıkardı.
Bartın´ın Sipahiler köyünde yaşayan Kadir Öncü, salı günü akşam saatlerinde hayvanlarını almak için ormanlık alana gitti. Öncü eve dönmeyince, oğlu babasını ormanda aramaya başladı. Ormanda oğlu tarafından yaralı halde bulunan Kadir Öncü, sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Öncü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kafatasında saçma tespit edilen Öncü´nün ölümüyle ilgili Bartın İl Jandarma Komutanlığı özel ekip oluşturdu.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Özel ekip köye giderek, Öncü´nün yakın komşu ve üvey amcası Hüseyin Öncü'nün ifadesini aldı. Gözaltında yapılan çapraz sorgusunda Hüseyin Öncü cinayeti işlediğini itiraf etti. Hüseyin Öncü'nün, Kadir Öncü´yü vurduğu tüfek de evde bulundu. Hüseyin Öncü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-07-23 13:05:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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