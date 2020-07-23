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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nde 10 programa daha öğrenci alınacak

İHA

Bartın Üniversitesi’nde 10 programa daha öğrenci alınacak

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 9 yeni programa önümüzdeki akademik yılda ilk defa, bir programa ise yeniden öğrenci alınacak.
Bartın Üniversitesi’ne 20202021 Akademik Yılı’nda 45 lisans ve 38 önlisans programına toplamda 4 bin 39 yeni öğrenci alabilecek. Bartın Üniversitesi bünyesinde yer alan Bartın Orman Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi’ne toplamda 2 bin 199 kontenjan belirlendi. Bartın Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Ulus Meslek Yüksekokulu ise önümüzdeki akademik yılda 1.840 yeni öğrenci alabilecek.
Bartın Üniversitesi ayrıca lisansüstü ve uluslararası öğrenci kontenjanlarına da öğrenci alacak. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde 51 programda öğrenci alacak Bartın Üniversitesi’nde uluslararası öğrenciler için çıkılan ilk çağrı sonucunda 76 faklı ülkeden 4 bin 743 başvurunun yapıldı. İkinci dönem uluslararası öğrenci başvuruları ise devam ediyor.
10 programa daha öğrenci alınacak
Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan 9 yeni programın açılmasına ve bir programa ise yeniden öğrenci alımına ilişkin başvuru kabul edildi. Böylece Edebiyat Fakültesi’nde Bilgi ve Belge Yönetimi (40 kontenjan), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ise Engelli Bakım ve Rehabilitasyon (40 kontenjan) ile Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (30 kontenjan) programına ilk defa öğrenci alınacak. Fen Fakültesi Biyoteknoloji (20 kontenjan) programına ise 20202021 Akademik Yılı’nda yeniden öğrenci alınacak.
Bartın Üniversitesi bünyesindeki 3 enstitüyü tek çatı altında toplayan ‘Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ bünyesinde ise bölgesel kalkınma odaklı çalışmalara katkı sunacak 5 yeni yüksek lisans programı daha açıldı. Ayrıca Felsefe Doktora programı da ilk öğrencilerini alacak.
Akıllı Sistemler Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı, Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı, Bölgesel Kalkınma İktisadı Tezli Yüksek Lisans Programı, Bilgi ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Program ile Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı bu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetişmesinde katkılar sunacak.
“İhtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye gayret gösteriyoruz”
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bitmeyen bir gayretle üniversite bünyesinde nitelikli bölümler açılarak eğitimöğretim yapılanmasını geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda tüm paydaşlarımızın da görüşlerini alarak, oluşturduğumuz stratejiler üzerinden gayret gösteriyoruz. Bu çabalarımız neticesinde büyük bir aile olarak gördüğümüz üniversitemiz, her geçen gün büyüyor ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyor. Bu doğrultuda önümüzdeki akademik yılda ilk defa öğrenci alacak ve yeniden öğrenci kabul edecek programlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“Bölgemizin ve ülkemizin önceliklerine odaklanıyoruz”
Rektör Uzun, yeni lisansüstü programların Batı Karadeniz Bölgesi önceliğinde, ülkemizin hedefleri ve gelişim stratejileri doğrultusunda açıldığını da kaydederek, “Çalışmalarımızda bölgemizi önceleyerek, ülkemizin gelişimine katkı sunmaya gayret ediyoruz. Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Üniversitemizde, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanındaki mevcut kapasitemizi geliştiriyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, yetkin akademik kadromuzla birlikte oluşturduğumuz yol haritası üzerinden geleceğe dönük stratejik adımlar atıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ kapsamında ihtiyaç duyulabilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye çaba gösteriyor ve ArGe stratejilerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanan ‘Planlı Sanayi Politikaları’ kapsamındaki ilerleyişe katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Ülkemizin uzun dönemli lojistik ihtiyaçları noktasında stratejik öneme sahip Türkiye’nin ilk mega endüstri bölgesi Filyos Limanı Projesi’ne değer katacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle ‘Yeni YÖK’ vizyonuyla hayata geçirilen yeni ve yenilikçi pek çok uygulama ile birlikte her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
“Başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesi’ne bekliyoruz”
Bartın Üniversitesi’nde geçtiğimiz yıl açılan 10 yeni lisans programının yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını da hatırlatan Rektör Uzun, “Öğrencilerini tüm çalışmaların merkezine alan Bartın Üniversitesi, çalışmalarıyla kamuoyunun ilgisini çekmeyi başarmış ve tercih edilen bir üniversite olmuştur” ifadelerini kullandı.
Rektör Uzun, “Hep daha iyisini hedeflediğimiz ve sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğimiz Üniversitemizde, yeni programlarımızda yetişecek insan kaynağı ile yaşadığımız yerden başlayarak ülkemize değer katmayı hedefliyoruz. Birbirini besleyen önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde niteliği de arttırmaya çaba gösteriyoruz. Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanarak geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu doğrultuda başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesi’ne, bu büyük ailenin bir bileşeni olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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