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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel bakım merkezinde yatalak hastayı tazyikli suyla öldürdükleri iddiası

DHA

Özel bakım merkezinde yatalak hastayı tazyikli suyla öldürdükleri iddiası


Müslim SARIYAR-Gürkay GÜNDOĞAN-Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)BARTIN'da, özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Merkezde çalışan 4 hastabakıcının tutuklandığı soruşturma dosyasında, yatalak Mermet Eratişk'in banyoda tazyikli suyla işkence yapılarak ölümüne neden olunduğu, bir başka engelliye de güvenlik kamerası olmayan sigara odasında dayak atıldığı iddia edildi. Hastabakıcıların alkollü halde işe geldikleri de öne sürüldü.  
Kentteki özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Bartın Valiliği´ne 4 Mart´ta gönderilen isimsiz ihbar dilekçesiyle başladı. Soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi´nde bulunan özel bakım merkezinde görevli 4 hastabakıcıyı gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen hastabakıcılar Hüsnü Güvenç, Yasin Aygün, Sercan Aksu ve İsmail Taflan tutuklandı. 
DHA, SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ AYRINTILARA ULAŞTI
DHA, soruşturma dosyasındaki iddiara ulaştı. Savcılığın iddialarına göre, hastabakıcı Hüsnü Güvenç, merkezde kalan yatalak Mehmet Eratik'in yüzüne banyo yaptırdığı sırada duş başlığıyla tazyikli su tutarak nefes almasını zorlaştırıldı. Fenalaşan Eratik, Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne sevk edilen Eratik, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Mehmet Eratik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Eratik'e otopsi yapıldı, polis de özel bakım merkezindeki 30 kameraya ait görüntüleri mercek altına aldı. Güvenlik kamera görüntülerinden, Mehmet Eratik´in tutuklu hastabakıcı Hüsnü Güvenç tarafından engelli sandalyesiyle banyoya getirildiği, bir süre sonra üstü çıplak vaziyette odasına geri götürüldüğü tespit edildi. Yaşlı adamın olaydan 5 gün sonra ambulansla hastaneye götürüldüğü saptandı. 
SİGARA ODASINDA SANDALYEYE BAĞLAYIP DÖVDÜLER
Yine iddiaya göre engelli S.A.´ya da değişik zamanlarda, hastabakıcılar Yasin Aygün  ve Hüsnü Güvenç kötü muamelede bulundu. İkili S.A.´yı, güvenlik kamerasının olmadığı sigara odasında sandalyeye bağlayıp, dövdü. Ardından da düşerek yaralandığı şeklinde tutanak tuttu.
'YAPTIĞIM ŞEY NEDENİYLE PİŞMANIM'
N.K. isimli engelliye şiddet uyguladığı öne sürülen hastabakıcılardan İsmail Taflan ifadesinde, "Bana saldırdı, sakinleştirmek isterken sadece ittim" dedi. Bir başka engelli M.K.´ye yönelik kötü muamelelerinden dolayı ise pişman olduğunu söyledi.
Mehmet Eratik´in ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu hastabakıcı Hüsnü Güvenç de ifadesinde, merkezde kalan engellilerin düşerek ya da çarparak yaralandıklarını, bunlarla ilgili tutanak tutulduğunu anlattı. Güvenç, Eratik´in banyo yaptırdığı sırada solunum güçlüğü çektiğini, duruma acil müdahalede bulunduğunu, bu yönde eğitimli olduğunu anlatarak, "Savunma verdim. Mehmet Eratik'i hastaneye götürüp, tedavi ettirdik. Hakkımdaki mesai saatlerinde alkol aldığım yönündeki iddialar doğru değişldir" dedi.
Tutuklu hastabakıcı Sercan Aksu ise ifadesinde, "Y.B., düşerek yaralandı. Koronavirüs nedeniyle hastaneye yattı. S.A. adlı engellinin ise odasındaki duvara eliyle yumruk attı. Bu nedenle yaralandı. Alkol aldığım iddialar da asılsızdır" diye konuştu. Tutuklanan hastabakıcı Y.A. ise susma hakkını kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bartın Müslim SARIYAR
2020-07-24 10:37:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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