Kayınpederinin tilki zannederek öldürdüğü gelin son yolculuğuna uğurlandı (2)

KAYINPEDER SERBEST BIRAKILDI
Bartın'da, bahçede fasulye toplayan gelini Gönül G.'yi tilki zannederek, tüfekle öldüren kayınpeder Mustafa G., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Bartın Ayhan ACAR
2020-07-25 15:43:02
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