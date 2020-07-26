Amasra tatilcilerin akınına uğradı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın turistik ilçesi Amasra´da, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte tatilciler, sahillere akın etti.

Amasra´da hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşırken, hafta sonu günübirlikçi tatilciler, sahillere akın etti. Karadeniz'in serin sularına girenler Amasra Kalesini de gezerek, Tavşan adası önünde selfie çekti. Çekiciler Çarşısı´nı gezenler, el emeği hediyelik eşya ve ürünlerden aldı.

Tatilciler, tur tekneleriyle gezmeye çıkarak Tavşan Adası, Küçük Liman ve kale manzarasını denizden izleme fırsatı buldu. Kent merkezindeki aşırı yoğunluktan dolayı zabıta ve polis ekipleri sürekli anonslar yaparak, maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2020-07-26 14:29:43



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