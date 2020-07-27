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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahıska Türkleri tarihi günde yerini aldı

İHA

Ahıska Türkleri tarihi günde yerini aldı

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nin açılış programı, Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkeden katılım oldu.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar dünyada 9 ülkede yaşayan Ahıska Türklerini temsilen 24 Temmuz'da Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nin açılış programına katıldı.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasından dolayı yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya’yı ibadete açması Ahıska Türklerini gözyaşları ile sevince boğmuştur. Bizler DATÜB olarak bu haklı adımından dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı kutluyor ve tarihi güne şahitlik etmenin onurunu yaşıyoruz" dedi.
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise "Bizlerde Ayasofya ile ilgili süreci Ahıska Türkleri yakından takip ettik. Genel başkanımızın çağrısı üzerine 24 Temmuz 2020 Cuma günü o tarihi günde yerimizi aldık. Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak mücadelede emeği gecen herkesi kutluyoruz. Tüm Ahıska Türkleri olarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya’yı ibadete açılmasının onurunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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