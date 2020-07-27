En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bartın’ın Amasra ilçesinde seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu.

Olay, Amasra tüneli yolunda meydana geldi. Amasra’dan Bartın istikametine seyir halinde olan D.K. yönetimindeki 06 BL 6362 plakalı otomobilin bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek araçtan çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Amasra Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi alevlerin büyümesini ve aracın tamamını sarmadan kontrol altına alınmasını sağladı. Yapılan kontrollerde otomobilin motor kısmının yandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.