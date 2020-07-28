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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasra'da bayramda 150 bin turist bekleniyor

DHA

Amasra'da bayramda 150 bin turist bekleniyor


Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, 4 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar doldu. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ferdi Günter, bayram süresince 100-150 bin arası turist beklediklerini söyledi.
Amasra Kalesi´nin 5 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığı ilçede, bakir koyları, az dalgalı suları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Özellikle hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Amasra´da, Kurban Bayramı´nda aşırı yoğunluk bekleniyor. Amasra´da, Kurban Bayramı öncesi alınan rezervasyonlarla 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların yüzde 90'ı doldu. Kent merkezi 6 bin 600 nüfusa sahip olan ilçeye, bayram tatilinde 100-150 bin turistin gelmesi bekleniyor.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Ferdi Günter, "Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı tamamladık. Amasra´mızda 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarımızda doluluk oranımız yüzde 90´lara ulaştı. 6 bin 600 nüfuslu ilçemizde günübirlik 100-150 bin ziyaretçi bekliyoruz. Yaşayacağımız aşırı yoğunluk için Amasra Kaymakamlığı, Amasra Belediyesi ile ortak çalışma da yapıyoruz. Örneğin otopark sorununu çözmek için TTK´nın boş alanını araçlar için kullanacağız. Şu anda yüzde 90 doluluk oranına ulaştık. Gelecek olan misafirlerimize yeterince yerimiz var. Tüm Türkiye´yi 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde Amasra´mıza bekliyoruz." dedi.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise, "Kurban Bayramı tatili süresince Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkum'a da geliyorlar. Şu anda İnkum'da günlük 30-40 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.
Bartın İl Özel İdare Genel Sekreteri Metin Çetin, "59 kilometrelik sahil şeridimizde yaklaşık 20'ye yakın kumsalımız ve plajımız var. 4 günlük bayram tatilinde misafirlerimiz en iyi şekilde hazırlamak için gereken önlemlerimizi aldık" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2020-07-28 14:20:46

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