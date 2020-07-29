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Bartın'da toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı

DHA

Bartın'da toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Valiliği, Kurban Bayramı´nda köy bayramlaşmalarının, mezarlık ziyaretlerinin ve toplu organizasyonların yasaklandığını açıkladı.
Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kurban Bayramı ile ilgili alınan kararları açıkladı. Koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için, mezarlık giriş ve çıkışlarının ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Özellikle köylerde gelenek haline gelen köy ve mahalleler arası toplu olarak yapılan bayram ziyaretleri ile toplu yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan kararlara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para cezası uygulanacağı açıklandı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-07-29 14:25:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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