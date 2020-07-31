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Kurbanlık koçun restorana girdiği anlar kamerada

DHA

Kurbanlık koçun restorana girdiği anlar kamerada


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç restorana girdi. Müşterilerin panik yaşadığı o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde bulunan restoranda yaşandı. Kurbanlık koç, sahibinin elinden kurtularak yol kenarında bulunan ve kapısı açık olan restorana girdi. Müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda, garsonun hızlı refleksi ile kurbanlık koçun içeriyi dağıtması engellendi. Garsonun yakaladığı koç, arkasından gelen sahibine teslim edildi. Müşterilerin şaşkınlık içinde izlediği olay, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan Acar
2020-07-31 19:27:56

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