Dik duran kaya şaşırtıyor



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da bir kayanın üzerinde dik duran yaklaşık 4 tonluk kaya, görenlerin şaşırtıyor. 6,1 büyüklüğündeki deprem ve üzerine düşen yıldırıma rağmen devrilmeyen kayayı işaret olarak kabul eden definecilerin çevresinde arama yaptığı belirtildi.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kocareis köyünün girişinde bulunan, yaklaşık 4 tonluk kaya, yanlarından ve altından destek almadan başka bir yassı kayanın üzerinde duruyor. İnsanların düşürmek için uğraştığı kaya sallanıyor, ama devrilmiyor. 1968 yılında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem ve 16 yıl önce üzerine düşen yıldırıma rağmen ayakta kalan kaya, görenleri şaşırtıyor. Geçen yıllarda dik şekilde duran kayanın bir işaret olduğuna inanan defineciler ise kayanın etrafındaki bazı alanları, 1 metre derinliğinde çukurlar açarak arama yaptı.

Köylülerden Muharrem Ağarmış (59), "Biz bu kayanın adını `Dikilitaş´ olarak söyledik. Bizim büyüklerimiz burada yatır olduğunu söylerdi. Tabi bu rivayet nedeniyle defineciler de buranın etrafında kazılar yaptı. Bu kayanın hikayesi çok ilginç, biz bu kayayı sallıyoruz ama yıkılmıyor. Ben tek kendim bile biraz güçle kayayı sallıyorum. Bu kayamız 1968 yılında Bartın´da yaşanan depremi gördü, yine 16 yıl önce buraya yıldırım düştü. Sonra bu kayayı bazı insanlar görmüş ve yıkabilir miyiz diye gelmişler yaklaşık 10-15 kişi sallamış ama yıkılmamış. Kayanın üzerinde ben küçükken hatırlıyorum, bayan resmi vardı. Ama artık yok. Bu kayayı ilk kez gören insanlar çok şaşırıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-08-01 10:16:09



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