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Bartın Belediye Başkanı Akın, artan Covid-19 vakalarına dikkat çekti

DHA

Bartın Belediye Başkanı Akın, artan Covid-19 vakalarına dikkat çekti


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Belediye Başkanı Cemal Akın maske ve sosyal mesafe kuralına asgari düzeyde uyulduğunu belirterek, "Eğer kendimize acımıyorsak, evlatlarımıza, kardeşlerimize ve anne-babalarımıza acımamız lazım. Bizde yoksa onlarda olabilir, onlarda yoksa bizde olabilir. Böyle bir ihtimal var. Onun için de azami dikkat göstermemiz lazım" dedi.
Bartın´ın tatil beldesi İnkum, Kurban Bayramı´nda günübirlik tatilcilerin akınına uğradı. Bartın Belediyesi ekipleri, 3 kilometrelik sahil şeridiyle cadde ve sokaklarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın çalışmaları takip ederek, bayram süresince İnkum´da çok yoğun kalabalığın oluştuğunu, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti.
Akın, koronavirüste son dönemde artan vakalara dikkat çekerek, "Bartın´da da Türkiye´de de covid yükselmeye başladı. Covidi önlemek için temizlik ve dezenfekte yapılması gerekiyor. Bu tek başına yetmiyor. Bir taraftan hijyene dikkat edilmesi gerekiyor, maske takılması gerekiyor, mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Ama maalesef görüyoruz ki bunlar asgari düzeyde yapılıyor. O zaman ne oluyor covid maalesef yükseliyor. İnkum´da maskeler yere atılmış, görüyoruz. Ekiplerimiz temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor." diye konuştu.
'İTFAİYE ÇALIŞANIMIZIN OĞLUNU KAYBETTİK'
Koronavirüs konusunda önlemlere uyulmasını isteyen Cemal Akın, şöyle konuştu:
"Eğer bu virüsü atlatamazsak devlet yine eski tedbirleri almak zorunda kalacak. Yine bazı yerler kapanacak, işsizlik başlayacak. Şimdi gördük ki bu virüs sadece 65 yaş üstüne falan bulaşmıyor, 65 yaş altına da bulaşabiliyor ve maalesef ölümler oluyor. Bugün bir kardeşimizi kaybettik. Bizim itfaiyede çalışan bir arkadaşımızın 20-25 yaşındaki oğlunu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Dikkat etmemiz gerekir, itfaiyeci arkadaşımızda negatif çıkıyor, ama oğlunda pozitif çıkıp onu kaybedebiliyoruz. Bizim dikkat etmemiz lazım. Eğer kendimize acımıyorsak, evlatlarımıza acımamız lazım, kardeşlerimize acımamız lazım, ana-babamıza acımamız lazım. Etrafımızdaki insanları elbette seviyoruz, sevdiğimiz insanlara da bulaşı yapmamamız lazım. Bizde yoksa onlarda olabilir, onlarda yoksa bizde olabilir. Böyle bir ihtimal var. Onun için de azami dikkat göstermemiz lazım."DHA-Sağlık Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-08-04 16:58:03

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