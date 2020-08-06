Bartın´da nişan sonrası köy karantinaya alındı 

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan törenin ardından koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine köy karantinaya alındı.

Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünün bu geceden itibaren karantinaya alınmasına karar verdi. Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucu köyde nişan töreninin ardından koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayının katlanarak artması nedeniyle ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2020-08-06 00:42:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.