Bartın´da nişan sonrası köy karantinaya alındı 

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıköy köyünde nişan törenin ardından koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine köy karantinaya alındı.
Ulus İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ilçeye bağlı Aşağıköy köyünün bu geceden itibaren karantinaya alınmasına karar verdi. Yapılan incelemeler ve filyasyon çalışmaları sonucu köyde nişan töreninin ardından koronavirüs vakalarının görülmesi ve sayının katlanarak artması nedeniyle ikinci bir karara kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2020-08-06 00:42:46
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