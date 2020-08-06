Bartın Valisi Güner: Ekipler hafiye gibi vakaları takip ediyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Valisi Güner: Ekipler hafiye gibi vakaları takip ediyorlar

DHA

Bartın Valisi Güner: Ekipler hafiye gibi vakaları takip ediyorlar


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN Valisi Sinan Güner, hastanedeki ekipler ile filyasyon ve test ekiplerinin yorulduğunu belirterek, "Bir hafiye gibi vakaları takip ediyorlar. Kul hakkıdır. Senin ölümüne sebep olsam kul hakkı olmaz mı? Lütfen kurallara riayet edelim" dedi.
Bartın Valisi Güner, kentte gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerine katıldı. Şehirdeki koronavirüs vakalarının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Vali Güner, herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini söyleyerek, "Valilik olarak, lokal olarak ülkede bir kısıtlama yokken bu ilde bir kısıtlama gündemimizde yok. Artık Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülen bir süreç var. Bu süreci takip ediyoruz. Zaman içinde illerin kendilerine mahsus durumlarını değerlendirerek özel tedbirlerin alınması konusunda bir yetki illere gelecektir. Şimdi düğün ve nişanlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gidilecek. İl Hıfzıssıhha Kurulu toplanacak ve bu konularla ilgili elimizdeki istatistiklere bakarak yeni kararlar alacağız" dedi.
'TEDBİRLERE DEVAM EDECEĞİZ'
Tatil bölgeleriyle ilgili açıklamada bulunan Vali Güner, "Kıyılar konusunda da kıyılara ulaşımı engelleyemem şu anda ama İnkum, Çakraz, Amasra´ya belli bir kapasiteden sonra girişi kesmiştik. Bu tür tedbirlere devam edeceğiz. Tabi tek tek insanları sayamayız ama dronla ölçümler yapabiliyoruz. Bu sayı dolduğu zaman plajı kapatıyoruz. Ama bu bile kalabalık gözüküyor. İnsanların burada birbirlerine destek olması gerekiyor" diye konuştu.
Yapılan filyasyon çalışmalarına da değinen Güner, "Hastanedeki ekipler, filyasyon ekipleri, test ekipleri gerçekten artık yoruldu. Yani ara verilmeden devam ediyorlar. Bir hafiye gibi vakaları takip ediyorlar. Kul hakkıdır. Senin ölümüne sebep olsam kul hakkı olmaz mı? Lütfen kurallara riayet edelim hem bireysel olarak hem işletmeler olarak riayet ederek bu işten kurtulalım. Semptom göstermeyenleri yeni tedavi protokolüne göre ilaçlarını vererek evinde tedavi ediyoruz. Evinde izole ediyoruz. Nefes almakta zorluk çeken, kas ağrısı çeken, ateşi yüksek olanları da hastanede muhafaza ediyoruz" dedi.
Karantinaya alınmaları gerekenler için yurt hazırladıklarını belirten Vali Güner, "Yine ev karantinasına riayet etmeyenler için öğrenci yurdu hazırladık. Riayet etmeyenleri hem adli işlemlerini yapıyoruz hem de yurda alıyoruz. Ya da eğer hastane bize derse ki evi uygun değil derse bu sefer yine yurda alıyoruz. Çünkü hastaneyi yormamamız lazım. Şu andaki sayı 100´ün üzerinde ama bu toplam sayı; bunların içinde evde, hastanede olanlar da var. İstatistiksel olarak baktığımızda düğün, kına, nişan ve bayramdaki İstanbul ilinden köylere yapılan ziyaretler bu bunlarda da maskesiz temaslar, bizim vakalarımız bunlar. Ama deniz sezonu sebebiyle bir vaka artışı olup olmadığı ancak 7 gün sonra ortaya çıkacak" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-08-06 13:21:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nişanın ardından 16 kişide koronavirüs görüldü, köy karantinaya alındı 
YEREL HABERLER Nişanın ardından 16 kişide koronavirüs görüldü, köy ...
Bartın´da nişan sonrası köy karantinaya alındı 
YEREL HABERLER Bartın´da nişan sonrası köy karantinaya alındı 
Bartın'da nişan merasimi sonrası köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bartın'da nişan merasimi sonrası köy karantinaya ...
Bataklığa saplanan inekleri AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Bataklığa saplanan inekleri AFAD kurtardı
Bartın Belediye Başkanı Akın, artan Covid-19 vakalarına dikkat çekti
YEREL HABERLER Bartın Belediye Başkanı Akın, artan Covid-19 ...
Bartın Üniversitesi, Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuar’da öğrencilerle buluşuyor
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi, Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X