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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST'te finale kaldı

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu "Black Sea 1460 Roket Takımı", TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Roket Yarışması orta irtifa kategorisinin KTR aşamasında 90 takım arasından 6'ncı sırada yer alarak, finallere katılmaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi öğrencileri TEKNOFEST'te finale kaldı

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu "Black Sea 1460 Roket Takımı", TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Roket Yarışması orta irtifa kategorisinin KTR aşamasında 90 takım arasından 6'ncı sırada yer alarak, finallere katılmaya hak kazandı.
Bartın Üniversitesinin Makine Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde öğrenimlerine devam eden 12 öğrenci, geliştirdikleri roket ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Roket Yarışması orta irtifa kategorisinde 158 takım arasından yapılan değerlendirmeyle 90 takım arasına girdi. Yarışmanın bir sonraki aşamasında ise takım üyeleri yaptıkları roket ile bu sefer 90 takım arasında 6’ncı sırada yer almayı başardı.
Gaziantep Alleben Göletinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2020’de finallere kalan Black Sea 1460 Roket Takımının hedefi ise önemli bir derece elde ederek, yarışmayı kendi kategorilerinde lider olarak tamamlamak.
"Öğrencilerimiz gayretlerinin sonuçlarını alıyorlar"
Roket takımında yer alan öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesinin her bir bileşeni gibi öğrencilerimizde durmadan çalışıyor ve geleceğimize değer katmaya devam ediyor. Daha öğrenciyken gösterdikleri gayretlerle her bir öğrencimiz önemli yetkinlikler kazanıyor, geleceğe sağlam adımlarla yürüyorlar. Bizler de öğrencilerimize her türlü desteği veriyor, öğrencilerimizin projelerini gerçekleştirebilmeleri için uygun ortamları her zaman sunuyoruz. Bu düşüncelerle teknoloji, uzay ve havacılık tutkunlarını bir araya getiren TEKNOFEST gibi önemli bir organizasyonda 90 takım arasından 6'ıncı olarak, finale kalmaya hak kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 'İstikbal göklerdedir' sözünden hareket ile göklere de imzamızı atacak öğrencilerimizin başarılarının katlanarak artmasını diliyorum" dedi.
Black Sea 1460 Roket Takımı
Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Kurşuncu danışmanlığında kurulan Black Sea 1460 Roket Takımı’nda; Takım Kaptanı Süheyl Bilal Sungur ile birlikte Mihcan Yılmaz, Sefa Uğur Uluer, Tugay Karakaş, İlyas Erdem, Nur Sultan Demir, Yiğit Çele, Rıdvan Gökdağ, Selim Doğukan Yolcu, Halil İbrahim Kamacı, Canberk Turhan ve Berfin Aykal’dan oluşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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