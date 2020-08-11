Sınır dışı edilen Romanyalı eşi ve çocuklarına kavuşmak için yardım istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınır dışı edilen Romanyalı eşi ve çocuklarına kavuşmak için yardım istiyor

DHA

Sınır dışı edilen Romanyalı eşi ve çocuklarına kavuşmak için yardım istiyor


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, Dursun Gökbayrak (42), oturum izni ve vizesi olmadığı için geçen yıl kasım ayında sınır dışı edilerek Romanya´ya giden eşi Raluca Carmen (30) ve 3 çocuğuna kavuşmak için yetkililerden yardım istiyor. İnşaatlarda çalışan Gökbayrak, "Eşimle ve çocuklarımla sadece görüntülü olarak telefonda görüşüyoruz. Bir an önce onlara kavuşmayı istiyorum" dedi. 
Bartın´da inşaatlarda işçilik yapan Dursun Gökbayrak, 2010 yılında İstanbul´da Raluca Carmen ile evlendi. Evlendikten sonra eşine vatandaşlık almak için Aksaray Emniyet Müdürlüğü´ne başvurdu. 3 yıl sonra yeniden başvurduğunda daha önce yaptığı başvuruyu tamamlamadığı gerekçesiyle oturum izni ve vizesi olmadığı için 12 bin 500 TL ceza kesildiğini öğrendi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle cezayı ödeyemeyen Gökbayrak, eşini alarak, Bartın´ın Doğaşı köyüne yerleşti. Geçen yıl kasım ayında eşi Carmen'in sınır dışı edilmesine karar verildi. Carmen, çocukları Özgür Resul Gökbayrak (9) ve Öykü Elif Gökbayrak´ı (6) yanına alarak Romanya´ya dönerek, annesinin yanına yerleşti. Carmen´in hamile olarak gittiği Romanya´da ocak ayında Satafania adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya geldi. Asgari ücretle Bartın´da inşaatlarda çalışan Dursun Gökbayrak, maddi durumunun el vermemesi nedeniyle kesilen cezayı ve eşi ile çocuklarını Türkiye´ye getirecek parasının olmadığını belirterek, yardım istedi.
ÇOCUKLARI VE EŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYOR
Eşi ve çocuklarıyla sürekli olarak görüntülü konuşan baba Gökbayrak, Romanya´da kalan çocuklarına kavuşacağı günü bekliyor. 2010 yılında eşiyle İstanbul´da evlendiğini daha sonra zorlu sürecin başladığını belirten Gökbayrak, "Bize 2010 yılında sahip çıkan olmadı. Tabi cahilliğimize denk geldi. Biz bir şey bilmiyorduk. Bize 5 yıl evli kalmanız gerekli dediler. Biz ona rağmen 3 yıl sonra başvuruda bulunduk. Ama ceza yediğimizi öğrendik. Zaten İstanbul´da düzgün bir işim olmadığı için bize kesilen cezayı ödeyecek gücüm de yoktu. Sonrasında eşim, kasım ayında mecburen sınır dışı edildi" dedi.
'NE ROMANYA'YA GİDECEK PARAM NE DE CEZAYI ÖDEYECEK GÜCÜM VAR'
Gökbayrak, "Eşim, oğlum Özgür Resul ve kızım Öykü Elif ile Romanya´da ailesinin yanına yerleşti. Eşim buradan gittikten 2 ay sonra kızımı dünyaya getirdi. Onu hiç görmedim. 1,5 yıldır işsizdim, şu anda 2 aydır asgari ücretle inşaatlarda çalışıyorum. Romanya´ya gidecek param yok, cezayı ödeyecek gücüm yok. Eşimle ve çocuklarımla sadece görüntülü olarak telefondan görüşüyoruz. Bir an önce onlara kavuşmayı istiyorum. Devlet büyüklerimden ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyorum. Allah rızası için bana yardım etsinler. Ben çocuklarımı ve eşimi çok özledim" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-08-11 10:44:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın´da tarlasında kavun üretti, inandırmakta zorlandı
YEREL HABERLER Bartın´da tarlasında kavun üretti, inandırmakta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X