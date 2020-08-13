Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Fatih Tırpan (29), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde BartınKarabük yolunun Terkehaliller köyü mevkiinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Fatih Tırpan'ın kullandığı 74 AAK 768 plakalı motosikletle tali yoldan ana yola çıkmak isteyen S.C. yönetimindeki 74 BK 436 plakalı minibüs çarpıştı. Yola savrulan Fatih Tırpan ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Tırpan, yapılan doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Bir markette çalışan ve 2 ay önce motosiklet aldığı öğrenilen Fatih Tırpan'ın ölümü üzüntü yarattı. S.C. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-08-13 00:05:49



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