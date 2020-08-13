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İki ay önce aldığı motosikletiyle kaza yaptı: 1 ölü

İHA

Bartın'da motosiklet ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

İki ay önce aldığı motosikletiyle kaza yaptı: 1 ölü

Bartın'da motosiklet ile panelvanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Terkehalliler köyü mevkisinde yaşandı. 29 yaşındaki Fatih Tırpan, iki ay önce satın aldığı 74 AAK 768 plakalı motosikleti ile sayir halindeyken tali yoldan ana yola çıkan S.C. idaresindeki 74 BK 436 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Motosikletinden fırlayan Tırpan, sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Talihsiz genç, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tırpan'ın motosikletini iki ay önce satın aldığı öğrenilirken panelvan sürücüsü S.C. olayın ardından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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