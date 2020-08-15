Karantinada olması gereken şahıs düğüne katıldı

Bartın'da, korona virüs (Covid19) karantinasında olması gerek bir kişinin düğüne katıldığı tespit edildi.
Bartın'da Covid19 tedbirleri kapsamında düğünlerde kolluk kuvvetlerince denetim yapıldı. Yapılan Covid19 sorgulamalarında il merkezinde karantina altında olması gerekirken bir kişinin düğüne katıldığı tespit edildi. Düğüne katılan şahsa İl Hıfzıssıhha Kurul kararı gereğince idari para cezası uygulanırken, Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında da adli işlem başlatıldı.
Bartın'da bugüne kadar yapılan denetimlerde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 66 kişi hakkında da İl Hıfzıssıhha Kurul kararı gereğince idari para cezası ve adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.