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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da ayakkabı fabrikası yandı

İHA

Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan söndürüldü.

Bartın'da ayakkabı fabrikası yandı

Bartın'da ayakkabı fabrikasında çıkan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bartın merkeze bağlı Çeştepe köyü mevkisinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplere haber verilmesi üzerine Bartın Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, fabrikada büyük maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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