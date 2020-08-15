Bartın´da 65 yaş üstü olanlara düğün yasağı geldi

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Kurul, aktif vakaların yaş ortalaması dağılımını değerlendirmesi sonucu 65 yaş ve üstü olanların, düğünler ile nikah, düğün, kına ve kız istemeye katılmalarını yasakladı. Yasaktan gelin ve damadın annesibabası ile anneanne, babaanne ve dede muaf tutuldu..DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-08-15 16:09:24



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