Türkmenistan Ankara Büyükelçisi, Bartın'da öğrencilerle buluştu Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev: "Bartın Üniversitesi ismini duyurmayı başaran ve ülkemizdeki öğrencilerin de ilgi duyduğu bir üniversitedir"

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kırdar, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selma Çelikyay, Genel Sekreter Doç. Dr. Said Ceyhan, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Burçin Kef, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünden İsa Güneşli ile Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği 3. Katibi Agamuhammed Sahedov yer aldı.

Ziyaretten dolayı Büyükelçi Amanlıyev’e teşekkür eden Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Bartın Üniversitesinde "farklılıkların zenginlikleri" olduğunu ve uluslararası öğrenci sayısını her sene arttırdıklarını ifade eden Rektör Uzun, "Yerelde uluslararasılaşma hedefimizle kapılarımızı tüm dünyadan öğrencilerimize açıyoruz. Yeni YÖK felsefesiyle birlikte ortaya konulan vizyon çerçevesinde kendimizi her geçen gün biraz daha geliştirmeyi başarıyoruz. 58 farklı ülkeden bin 100 öğrencisi olan üniversitemizde 20202021 akademik yılındaki öğrenci alımı için yapılan ilk iki çağrıda 91 farklı ülkeden 9 bin 230 kişi başvuru yaptı. Her geçen gün büyüyen bir üniversite olarak sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde de bilinen tercih edilen bir üniversiteyiz. Bu düşüncelerle ufkumuzu açan ve önümüzü aydınlatan politikalarla her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



“Uluslararası öğrencilerimizi 'yabancı değil' ev sahibi olarak görüyoruz"

Uluslararası öğrencileri 'yabancı' ya da 'misafir' olarak değil ev sahibi olarak gördüklerini aktaran Uzun, "Gururla vurgulamak isterim ki, Bartın Üniversitesi akademik ve idari insan kaynağıyla donanımlı bireyler yetiştirerek, öğrencilerine bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda ayrıcalıklı imkanlar sunuyor. Üniversitemiz, evrensel değerler doğrultusunda, öğrencisini merkeze alan bir yapıyla öğrencilerinin hedeflerine ulaşmalarında 'yol arkadaşlığı' yapıyor, destek oluyor" diye konuştu.

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin büyük bir aile olarak geleceğe sağlam adımlarla yürüdüğünü de ifade ederek, "Sürekli gelişim ve başarı odağında Bartın Üniversitesi, tüm öğrencileri, akademik ile idari insan kaynağı ve mezunlarıyla büyük bir ailedir. Biz birlikte güçlüyüz bunu biliyoruz. Bu anlayışla da çalışıyoruz, üretiyoruz ve başarıyoruz" şeklinde konuştu.



"Bartın’da okuyan öğrencileri oldukça şanslı"

Büyükelçi Amanlıyev ise Rektör Uzun’a Bartın Üniversitesindeki "öğrenci odaklı" yaklaşımla verilen eğitim kapsamında tüm öğrencilerle birlikte Türkmenistanlı öğrencilere gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Bartın Üniversitesini yakından takip ettiklerini vurgulayan Amanlıyev, şunları kaydetti:

"Bartın Üniversitesi ismini duyurmayı başaran ve ülkemizdeki öğrencilerin de ilgi duyduğu bir üniversitedir. Verdiği eğitimin yanı sıra bilimsel başarılarla da herkes tarafından bilinen bir üniversite konumundadır. Bu nedenle Bartın’da okuyan öğrencileri oldukça şanslı buluyorum. Yakın ilgileri ve gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkür ediyorum."



Amanlıyev Türkmenistanlı öğrencilerle bir araya geldi

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyaretin ardından Rektör Uzun ve Büyükelçi Amanlıyev, Ağdacı Kampüsü Kütüphanesinde Türkmenistanlı öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere seslenen Amanlıyev, “Bartın Üniversitesini gezdiğimizde güzel bir eğitimöğretim ortamı olduğunu gördük. Buradaki öğrencilerimizle de bir araya geldik ve onları dinledikten sonra mutlu ayrılıyoruz" diye konuştu.

Büyükelçi Amanlıyev ile Rektör Uzun, Türkmenistan Tarafsızlık Ülkesi adına düzenlenen etkinliklere katılımı ve özverisi dolayısıyla Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Jahan Berdyyev’e onur belgesi verdi.

Öte yandan Büyükelçi Amanlıyev, Rektör Uzun ve beraberindekiler geçirdiği kaza sonucu yaralanan Bartın Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2. sınıf Toylı Naşiyev’i de ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

